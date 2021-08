Produtos estragados e diversas irregularidades são encontradas pelo Procon de Búzios em mercado no Porto da Barra - Procon de Búzios

Produtos estragados e diversas irregularidades são encontradas pelo Procon de Búzios em mercado no Porto da BarraProcon de Búzios

Publicado 04/08/2021 13:34

Búzios - Nesta terça-feira (03), o Procon do município de Búzios na Região dos Laos do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia que um mercado no Porto da Barra, ponto conhecido do balenário, estava comercializando diversos produtos vencidos desde o mês 06/21, dentre eles, produtos com imagens fazendo alusão a personagens Infantis.

Segundo informações, a equipe do Procon de Búzios, diante da denúncia, imediatamente realizou uma operação de fiscalização, onde foi constatado diversas irregularidades no armazenamento dos produtos, entre os quais alimentos no chão, embalagens desguarnecidas de caixas de papelão, produtos estragados sem a destinação correta, produtos armazenados ao lado da caixa de passagem de esgoto (fossa), entre outros.

Publicidade

De acordo com o Coordenador do Procon, Paulo Bezerra, o mercado também tinha várias irregularidades com relação a documentação: ' Os agentes do Procon de Búzios descartaram todos os produtos que estavam vencidos e em desuso, e deu prazo de 15 dias para que tudo seja devidamente adequado conforme as normas e a legislação em vigor', declarou Paulo Bezerra, Coordenador do Procon de Búzios.