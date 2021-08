Carro utilizado em assalto em Búzios é encontrado com ajuda do Centro de Monitoramento - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/08/2021 13:34

Búzios - Um veículo utilizado em um assalto pelas ruas do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio foi localizado com a ajuda das imagens do Centro de Monitoramento do balneário.

De acordo com informações, o Centro de Monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios recebeu um pedido de apoio do CMT de 5º CIA, para encontrar os suspeitos de um assalto no centro da cidade.

Imediatamente a equipe do Centro de Monitoramento, com as informações da PM, localizou e mapeou as ruas em que os suspeitos passaram com o veiculo usado para fugir.

A PM interceptou os ocupantes do veículo na Praça do Alto da Rasa e com eles foi recuperado três (3) celulares, relógio, simulacro de arma de fogo, duas (2) bolsas e uma carteira de habilitação.

Todos os detidos foram levados para a delegacia, reconhecidos pelas vitimas e autuados pelo crime de roubo, ficando presos na 127ª DP de Búzios.