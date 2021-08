Búzios quer acabar com poluição visual dos fios - Prefeitura de Búzios

Búzios quer acabar com poluição visual dos fios

Publicado 04/08/2021 13:34

Búzios - Nesta terça-feira (03) o prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins promoveu uma reunião com representantes das empresas de telefonia e internet.

A ocasião, que aconteceu no gabinete, teve como objetivo encontrar uma solução para acabar com o excesso de fios e cabos nos postes de energia elétrica da cidade.

Segundo o gestor, grande parte dos postes de Búzios é composta por um verdadeiro emaranhado de fios e cabos que causam aspecto negativo visualmente e trazem riscos aos munícipes.

“Os fios soltos deixam nossa cidade feia e podem provocar acidentes seríssimos. Discutimos bastante o assunto e solicitei às empresas uma atenção especial a esse caso, porque não vou permitir mais essa bagunça. Se não houver uma organização, vamos multar”.

O balneário conta com o projeto de Lei n° 1.646, de 13 de julho de 2021, de autoria do chefe do Executivo, que trata sobre a regulamentação dos fios excedentes.

Estiveram presentes no encontro as empresas Enel, Oi Búzios, West Internet, LS Internet, Dyga Internet, Vivo Internet, Sumicity, Infolagos e Sky.