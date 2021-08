Violência contra mulher, basta, chega, - fotos Reprodução da interner

Violência contra mulher, basta, chega, fotos Reprodução da interner

Publicado 03/08/2021 13:25

Búzios - Começaram, neste domingo (01), as atividades da campanha “Agosto Lilás”, ação realizada pela Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Secretaria da Mulher e do Idoso. Serão realizadas visitas educacionais, exposições e palestras, além da patrulha nas praças.

Segundo a secretária da Pasta, Daniele Guimarães, neste primeiro dia, os prédios públicos receberam iluminação lilás para chamar a atenção dos munícipes e passar a mensagem em prol da causa.

“As pessoas precisam se conscientizar sobre os mais diversos atos e atitudes covardes e injustas contra as mulheres. Desde o início me comprometi com as mulheres buzianas, de que seria uma voz ativa no combate à violência feminina. Essa campanha é mais uma ação para reafirmar esse compromisso. As mulheres devem ser tratadas com respeito e dignidade. A secretaria continuará fazendo o que estiver ao alcance para proteger todas”, comentou Daniele Guimarães.

O ano de 2021 marca o aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha.

Veja programação das próximas atividades:

04/08: Blitz “História de superação da violência” (DPO de Manguinhos, às 10h)

07/08: Patrulha na Praça do INEFI, de 9 às 12h (Rasa)

13/08: Visitas educativas nos comércios e órgãos (Apoio a patrulha, com presença do CEAM)

18/08: Mulheres em movimento pelo fim da violência (Praça Santos Dumont, às 15h30)

20/08: Patrulha na Praça Zé Paraíba, de 9h à 12h (Cem Braças)

25/08: Exposição “Padrões não definem minha beleza” (Espaço Cultural Zanine – Abertura às 16h)