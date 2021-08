Patrulha Maria da Penha de Búzios se reúne com o Ministério Público - Guarda Municipal de Búzios

Publicado 02/08/2021 14:03

Búzios - A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios, cidade da Região dos lagos do Rio de Janeiro, foi recebida pela Drª Renata Mello Chagas, da 2ª Promotoria de Justiça, no Ministério Público do nosso município.

De acordo com informações, o objetivo do encontro foi apresentar e debater as ações promovidas pela Patrulha nesses 4 meses de atuação e além disso, estreitar laços com o MP, já que a integração da patrulha, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), do judiciário e toda a rede é essencial para que as vítimas tenham a devida atenção.

'A reunião foi muito proveitosa e foram traçadas dinâmicas para o melhor atendimento emergencial e monitoramento das medidas protetivas deferidas pelo judiciário para as mulheres vítimas de violência', afirmam as agentes da Patrulha Maria da Penha.