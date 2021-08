Baía Formosa, bairro de Búzios recebe manutenção - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/08/2021 14:03

Búzios - As obras e reparos continuam nos bairros dos municípios de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio.

A Secretaria de Serviços Públicos de Búzios está realizando uma operação de manutenção no bairro Baia Formosa.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, que esteve junto à comunidade para conhecer as demandas, estão sendo executados os serviços de patrolamento nas ruas que não são calçadas, alem da limpeza de galhos e entulhos. Também vão ser reparados pontos de iluminação.