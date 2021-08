Prefeitura de Búzios faz manutenção no Bairro Marina - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/08/2021 14:02

Búzios - As obras, reparos e manutenção de infraestrutura continuam a todo vapor no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, a Secretaria de Serviços Públicos da cidade realizou na última sexta-feira (30) uma ação de manutenção no Bairro Marina.

Segundo informações da pasta responsável, no local foram executados os serviços de poda, limpeza de meio fio, patrolamento das vias sem calçamento e recolhimento de entulho. Também foi realizada a troca de lâmpadas para Led.

De acordo com o secretário, Marcus Vallerius, os serviços de manutenção nos bairros são realizados constantemente de acordo com as demandas.