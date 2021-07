Prefeitura de Búzios desobstrui canal no Porto da Barra em Manguinhos - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/07/2021 15:35

Búzios - A desobstrução do canal de águas pluviais no Porto da Barra, bairro de Manguinhos no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio foi realizado nesta semana.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, a desobstrução foi feita através da Secretaria de Serviços Públicos, realizou nesta quinta-feira (29), a desobstrução do canal de águas pluviais no Porto da Barra, em Manguinhos.

De acordo com o secretário Marcus Vallerius, devido ao acúmulo de areia na saída do canal, as águas pluviais não tinham como seguir seu fluxo natural.

“Foi necessário utilizarmos uma retroescavadeira para abrir a entrada da tubulação na praia para conseguir desobstruir o canal. Estamos sempre atentos, pois a obstrução das águas fluviais ocasionam os alagamentos”, explicou o secretário.