Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios realizou Pré-Conferência Municipal de Assistência Social - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/07/2021 15:35

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), promoveu nesta última terça (27), no CRAS de Cem Braças o Eixo 3 da 10ª Pré-Conferência Municipal de Assistência Social com o tema: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.

Foram abordados no seminário os seguintes pontos como Publicizar as informações sobre os atendimentos do CRAS, com exposição interna no aparelho, mídias sociais e Boletim Oficial Municipal; publicizar atas das reuniões dos conselhos nas mídias sociais e com cópia para os equipamentos, para facilitar o acesso do controle social sobre financiamento para a população do Município; capacitação dos usuários através de mini cursos nos CRAS e CREAS, figurando como cursos externos, abertos a toda comunidade de forma gratuita; a capacitação permanente de profissionais e conselheiros do Suas, priorizando a participação de servidores públicos, sobre os marcos legais, para aprimorar a prestação de serviço à sociedade.

Foram discutidos e debatidos ainda, estabelecer encontros periódicos com os usuários com o intuito de formular propostas aos conselhos; articular parcerias a nível estadual, a fim de melhorar a prestação de serviço, através de capacitação dos trabalhadores do SUAS, e seminários regionais; e fomentar criação dos fóruns municipais dos usuários e trabalhadores do SUAS, com reuniões em grupos para discussão e fortalecimento de seus lugares como sujeitos de direitos do SUAS e multiplicadores de ações.

O evento teve a presença da Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, Clóvis da Silva da ONG Social de Cem Braças, trabalhadores do SUAS e técnicos. De forma remota participaram: Conceição Ferreira do CMAS, CMDCA e da Fundação Bem Querer, Sheila Cardoso, representante da ABRACE, Claudeir Júnior do Conselho Tutelar, Iracema Menezes e Wanda Ferreira da SDSTR, Karen Coutinho da Sec. da Mulher e do Idoso, a pedagoga do CRAS da Rasa, Carla Ross e a assistente social do CREAS, Jakeline Avelino.