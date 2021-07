Prefeitura de Búzios faz manutenção nas escolas municipais - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios faz manutenção nas escolas municipaisPrefeitura de Búzios

Publicado 30/07/2021 15:34

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio está realizando uma manutenção em todas as unidades escolares da rede municipal de educação.

Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Firma de Manutenção Predial, está realizando a manutenção nas unidades escolares do município com a intenção de estruturar as Unidades Escolares para o retorno das aulas presenciais em breve.

'Estão sendo realizados os serviços de pintura, manutenção do sistema elétrico e hidráulico, limpeza de cisternas e caixas d’águas e demais serviços de manutenção predial', declaram.

O departamento de Infraestrutura da Secretaria de Educação organizou um cronograma para atender a todas as unidades escolares. Nessa primeira etapa os serviços de manutenção vão atender as escolas de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), iniciando com a Escola M. Ver. Emigdio Gonçalves Coutinho.