Publicado 27/07/2021 14:01

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, em companhia da primeira dama e Secretária da Mulher e do Idoso, Danielle Guimarães, junto com o Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, participaram nesta segunda-feira (26) da santa missa, realizada na Igreja de Sant’Anna, Praia dos Ossos, em comemoração à padroeira de Búzios Sant’Anna.

A missa solene foi celebrada ao ar livre pelo Padre Cosme Navarro (Pároco de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia), Padre Ricardo Whyte, Padre José Otácio (Reitor do Colégio Pontifício e do Arcebispo Dom José Francisco, de Niterói.

Segundo Alexandre Martins, esse dia é um momento especial e de muitas bênçãos para a cidade, é o dia da Padroeira Sant’Anna. Uma tradição do povo Buziano, que deve ser preservada e respeitada.

“Essa missa realizada em comemoração ao dia da Padroeira Sant’Anna é uma celebração que nos une em um momento de fé e comunhão. Precisamos vivenciar a esperança de dias melhores. Parabenizo a comunidade católica por manter viva essa tradição de fé e cultura em nossa cidade”, afirmou Alexandre.

Ainda em comemoração ao dia de Sant’Anna, foi realizada a tradicional carreata de São José até a Igreja de Sant’Anna e depois uma procissão pelo centro da cidade, onde os fiéis festejaram e seguiram em procissão até a Igreja, pela Orla Bardot.

A Guarda Municipal de Búzios acompanhou todo o trajeto dando apoio aos festejos.