Publicado 26/07/2021 13:15

Búzios - O Prefeito de Búzios, cidade da Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins esteve nesta quinta-feira (22), na quadra do INEFI, com o Secretário do Lazer e do Esportes, Gugu Braga, para entregar os novos uniformes para os alunos do Treinamento Funcional. Os novos uniformes foram doados pela empresa “Pé Feliz”, amiga e parceira dos esportes em Búzios.

Segundo Alexandre Martins, foi uma alegria muito grande participar dessa entrega dos uniformes.

“É contagiante ver a alegria estampada no rosto das pessoas. Nosso governo é parceiro, estamos de portas abertas para realizar várias parcerias em prol do esporte para nossa cidade”, disse Alexandre.

Nesta sexta-feira (23), os alunos dos núcleos das praias de Geribá e Ossos receberam os novos uniformes das mãos do secretário da Pasta, Gugu Braga. “É uma conquista e incentivo para os esportes esta parceria. Os alunos ficam orgulhosos, já estão praticando as aulas uniformizados”.

Todos os núcleos vão receber os uniformes. O Projeto do Treinamento Funcional é realizado nos seguintes locais:

– Praia dos Ossos – segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 9h;

– Praia de Geribá- segunda, quarta e sexta-feira, das 7h às 9:30h;

– SEB- segunda, quarta e sexta-feira, das 17:30h às 18:30h;

– Praça do INEFI- terça e quinta-feira, das 18 às 19h;

– José Gonçalves – terça e quinta-feira, das 18h às 19h.