Publicado 26/07/2021 13:15

Búzios - O Procon do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio participou nesta sexta-feira (23), do Workshop “Van Amigo do Idoso”, promovido pela Secretaria da Mulher e do Idoso, na Escola M. Darcy Ribeiro no centroda cidade.

Dentre todos os temas, o órgão debateu com as Cooperativas e os motoristas, à importância deste serviço feito a população e o cuidado no transporte dos idosos do ponto de vista legal.

Segundo o Coordenador do Procon de Búzios, Paulo Bezerra, por ser uma Concessão Pública, as vans também estão sujeitas as normas de Direito do Consumidor.

“A realização deste Workshop Van Amigo do Idoso, foi uma iniciativa brilhante da Secretaria da Mulher e do Idoso. Oferecer curso de qualificação aos profissionais traz benefícios, não só para os idosos, como para toda a população buziana”, disse o coordenador.

Participaram do Workshop 163 motoristas de vans.