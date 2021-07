Vanessa Ataídes - Reprodução

Vanessa AtaídesReprodução

Publicado 19/07/2021 17:01 | Atualizado 19/07/2021 22:05

Com 126cm de quadril, Vanessa Ataides sabe que chama a atenção pelo derrière avantajado e por isso volta e meia é chamada para fazer ensaios de biquíni. Recentemente, ela fez mais uma campanha para uma marca e postou algumas fotos nas redes sociais. A modelo foi criticada pela sua forma física e mesmo garantindo não se importar com os comentários negativos, Vanessa desabafou. "Não sou só um bumbum gigante. Tenho outras qualidades como: ser uma pessoa determinada, disciplinada, amiga, companheira e o principal sou uma pessoa de palavra, coisa que hoje em dia não se acha mais", afirma a modelo, que é casada e mãe de um adolescente de 17 anos.

Vanessa também garantiu que está bem satisfeita com o que vê no espelho. ""Não é nenhum tipo de comentário que me deixa para baixo. Pelo contrário, faço disso algo para me tornar ainda mais forte".