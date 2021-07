DJ Ivis tem cabeça raspada ao entrar em unidade prisional - Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2021 18:34 | Atualizado 19/07/2021 22:05

DJ Ivis vai continuar preso. O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, negou um habeas corpus em defesa do cantor Iverson de Souza Araújo. A decisão foi publicada pela Corte nesta segunda-feira (19), e de acordo com Humberto Martins analisar o pedido agora poderia provocar um tumulto no processo e prejudicar a própria defesa dos advogados do cantor.



"Nessas situações, um eventual julgamento precipitado pode comprometer a linha de defesa que venha sendo desenvolvida pelo próprio acusado e seus advogados constituídos, resultando em prejuízo manifesto para o paciente", escreveu o ministro. De acordo com G1, outro fator que pesou na decisão do ministro foi que o pedido acabou sendo por um perito judicial e não pela própria defesa do cantor.

DJ Ivis é investigado por agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda. Segundo ela, as agressões começaram em 2020, quando o casal passou a morar junto, mas no início de julho a situação piorou e ela decidiu denunciá-lo.Durante o fim de semana, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) também negou um habeas corpus impetrado pela defesa do cantor. O artista continua detido no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza, para onde foi transferido após audiência de custódia. A defesa do cantor agora aguarda conclusão da fase de inquérito policial para decidir sobre novo pedido de soltura.