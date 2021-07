Lucas Lucco, Luca e Lorena Carvalho - Reprodução

Publicado 19/07/2021 16:46

Mulher do cantor Lucas Lucco, Lorena Carvalho fez questão de registrar os quatro meses do filho Luca nesta segunda-feira (19). O casal até chegou a fazer uma festa íntima para os parentes mais próximos, no imóvel dos dois em Uberlândia, a fim de não passar a data em branco. Com muitos balões, docinhos, bolo e comidas típicas das festas juninas, Luca ganhou um arraiá. "Viva o Luca!!!4 meses do amor mais puro e genuíno! Me emociono quando lembro de toda a trajetória até a sua chegada meu filho! Eu e o papai esperamos tanto por esse seu abraço, tanto! Meu menininho do sorriso doce e eu te amo sem medida!!!

Que Deus te abençoe e proteja sempre!", escreveu a influenciadora.