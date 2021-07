Jogos Olimpicos de Toquio - Reprodução

Publicado 19/07/2021 15:17 | Atualizado 19/07/2021 22:10

Os Jogos Olímpicos nem começaram e uma confusão agitou os bastidores da Globo. O cinegrafista Mikael Fox, que estava na emissora havia 15 anos, foi demitido da emissora na última sexta-feira (16) após duas produtoras o acusarem e provarem internamente que foram vítimas de assédio. De acordo com o site Notícias da TV, a violência aconteceu durante uma festa no hotel onde profissionais da Globo cumpriam isolamento para realizar a cobertura do evento esportivo.

"Por decisão da Globo, que não foi tomada por nenhum profissional do time que está em Tóquio, o repórter cinematográfico Mikael Fox não faz mais parte do time de Esporte da empresa. Sobre os questionamentos de compliance, a Globo não comenta assuntos de Ouvidoria, mas reafirma que todo relato de assédio, moral ou sexual, é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento. A Globo não tolera comportamentos abusivos em suas equipes", diz a nota oficial enviada pela emissora

A coluna tentou entrar em contato com Mikael Fox através de seu Instagram, que fechou o perfil logo em seguida e não obteve resposta até o fechamento da nota.