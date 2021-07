Simone - Reprodução

SimoneReprodução

Publicado 19/07/2021 15:42

Simone Mendes, da dupla com Simaria, já sabe que quando abre a caixa de perguntas e respostas do Instagram tem sempre um questionamento sobre a sua vida sexual. Nesta segunda-feira (19), uma internauta quis saber se a cantora fazia sexo todos os dias com o marido Kaká Diniz e ela não pensou duas vezes na resposta: "Minha barata não é de ferro". E as curiosidades íntimas não pararam por aí. Ao ser perguntada se já tinha feito na vida sexo a três, a coleguinha mandou "Está amarrado, em nome de Jesus! Para vocês que fazem, boa sorte".