Publicado 26/07/2021 13:15

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, apoia o Campeonato de Surf Treino que será realizado entre os dias 31 e 01 de agosto, na Praia de Geribá, com início às 8h. As inscrições serão realizadas até a próxima quarta-feira (28), na Associação de Surf de Búzios, situada na Av. Geribá,26- Manguinhos/ Geribá Surf Shop.

O Surf Treino é uma competição para todos os associados do surf de Búzios, acontece anualmente no município. Serão montadas, tendas e som na praia para os atletas participantes.

As categorias são:

Masculino- Iniciante, Mirim, Máster 40+, Pro e AM;

Feminino- Mirim e Open.

Premiação para os vencedores:

– kits e acessórios de surf;

– R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais);

– Uma (1) diária p/2 com café e vista para o mar (Pro-AM).

O evento tem apoio da Guarda-Vidas do município.