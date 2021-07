Búzios - Imagens de internet

BúziosImagens de internet

Publicado 22/07/2021 17:55

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro iniciará sua Escolinha de Surf no balneário.

Segundo a Secretaria de Lazer e Esporte de Búzios, o início da Escolinha de Surf acontecerá no dia 28 de julho e as aulas serão realizadas em dois turnos: manhã e tarde.

As aulas terão início na quarta-feira (28), a partir das 10:30h às 11:30h, pela manhã e no período da tarde, das 14h às 16h. Serão ministradas as segundas, quartas e sextas-feiras, na Praia de Geribá.

Os inscritos deverão comparecer no meio da praia no horário do turno escolhido.