Publicado 20/07/2021 18:13

Búzios - Motoristas de vans e veículos alternativos do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro estão participando de um workshop, iniciativa do Projeto 'Van Amiga do Idoso'.

De acordo com a Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios, Daniele Martins, os condutores de veículos alternativos têm uma grande oportunidade de aprimorar seus conhecimentos através do workshop da secretaria que está sendo realizado dos dias 20 a 23 de julho: 'A iniciativa faz parte do projeto “Van amiga do Idoso”, que visa capacitar os motoristas para atender com mais comodidade a terceira idade e tornar a viagem amigável para o público alvo', afirmou.



O evento está acontecendo nos turnos da manhã e tarde, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, na Escola Municipal Darcy Ribeiro.