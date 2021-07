Prefeito de Búzios inaugura nova Central de Monitoramento com 335 câmeras - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/07/2021 17:49

Búzios - Um novo Centro de Monitoramento com 335 câmeras é inaugurado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio.

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública inaugurou nesta terça-feira (20), às 10h, a nova sede da Central de Monitoramento da cidade, que é comandada pela Coordenadoria Integrada dos Órgãos de Segurança Pública (CIOSP) de Búzios e Guarda Civil Municipal.

O novo centro possui 335 câmeras de monitoramento implantadas nas vias urbanas, praças e prédios públicos, permite ainda o monitoramento de alarmes dos órgãos públicos. O sistema de monitoramento conta ainda com câmeras com análise de vídeo para detenção de eventos, leitura de placas integradas e câmera portáteis (bodycam).

De acordo com o gestor, foi realizado uma completa restruturação na nova sede do Central de Monitoramento, com a construção de uma nova área com sala de operação, sala de supervisão, sala de crise, refeitório e alojamento.

“Precisamos oferecer segurança para nossa população! A ampliação do Centro de Monitoramento oferece mais câmeras e opções de ferramentas mais ágeis para os agentes trabalharem com rapidez na segurança da cidade”, disse o prefeito.

O Comandante da 5ª CIA do 25º BPMERJ de Búzios, Ten. Madureira, ressaltou a importância do gestor em investir na segurança pública.

“A Prefeitura de Búzios é um exemplo para as prefeituras da Região dos Lagos, é uma prefeitura que investe em Segurança Pública. A ampliação, o investimento a melhora do Centro de Monitoramento demonstra que a prefeitura vê a Segurança Pública como direito fundamental do cidadão”, finalizou o Comandante.

Estiveram presentes na inauguração a representante da Policia Civil, Laysa Serrano, o Comandante do Corpo de Bombeiro de Búzios, Alessandro França, Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, Secretário de Turismo, Dom de Búzios, Secretário do Lazer e do Esporte, GuGu Braga , o Presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar e os vereadores Gugu de Nair, Aurélio Barros, Victor Santos, Uriel da Saúde e Josué Pereira.