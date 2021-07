Búzios faz operação para troca de lâmpadas por led, gerando economia de 50% aos cofres públicos - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/07/2021 07:45

Búzios - Uma operação de trocas de lâmpadas está sendo realizado no município de Armação de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura de Búzios, a operação foi iniciada nesta quarta-feira (14) com a troca de luminárias de sódio de todas as ruas da cidade por lâmpadas de led.

De acordo com o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, inicialmente serão trocadas cerca de três (3) mil lâmpadas: 'Esse é um projeto a longo prazo que no final vai trazer uma economia de 50% aos cofres públicos municipais referentes aos pagamentos das contas de energia elétrica.

Essa economia gera mais investimentos para a população. Numa conta de energia no valor de R$300.00,00 (trezentos mil reais), a economia é de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) por mês, imagine no final de um ano. Serão mais creches, mais escolas, mais ruas pavimentadas', esclarece o prefeito.

O trabalho vai ser realizado em paralelo a troca das lâmpadas queimadas em todo o município. Atualmente são 1.500 lâmpadas queimadas que o novo gestor herdou do governo anterior.