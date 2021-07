Alunos da escolinha de Vela de Búzios tem primeira aula no mar - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/07/2021 07:45

Búzios - Os alunos da Escolinha de Vela do município de Búzios na Região dos lagos do Rio, turma iniciada na terça-feira (13), com uma aula teórica, tiveram nesta quinta-feira (15) a primeira experiência no mar num barco a vela.

A quinta-feira (15), amanheceu cheio de expectativa para os 40 alunos da Escolinha de Vela, organizada pela Secretaria de Lazer e do Esporte, eles tiveram a primeira experiência no mar dentro de um barco a vela.

O professor de Educação Física, monitor de Vela e Atleta Olímpico, Albert Lopes de Carvalho, iniciou a aula teoricamente e depois levou a turma para uma aula prática no mar.

“Dava para ver em cada rosto, cada olhar a expectativa dessa primeira aula na prática. Muitas crianças nunca tiveram contato com pranchas, com barcos, não sabem nadar. Esse projeto é uma ferramenta que pode mudar a realidade de vida de muitas crianças que estão aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o mundo através da vela, quero mostrar para elas que é possível”, disse o professor.