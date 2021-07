Prefeitura de Búzios faz obras de infraestrutura em 33 ruas no bairro José Gonçalves - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/07/2021 22:08

Publicado 15/07/2021 22:08

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, nesses seis (06) primeiros meses de governo, está investindo pesado na infraestrutura de vários bairros da cidade, entre eles, o de José Gonçalves.

De acordo com a Prefeitura, já foram entregues à população 11 ruas totalmente pavimentadas e outras 22 estão recebendo saneamento, drenagem e pavimentação, totalizando 33 ruas com nova infraestrutura.

Segundo o Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, o trabalho tem sido árduo, existem ruas que precisam de mais atenção, tipo a rua João Batista: 'A Rua João Batista já estava pavimentada na parte baixo, quando chovia toda a lama que descia da parte de cima acumulava nela deixando os moradores desolados. Foi necessário retirar toda a pavimentação, resolver o problema e faze-la novamente. Estamos trabalhando duro, vamos entregar aos moradores um novo bairro', declarou Miguel.

Ainda segundo a Secretaria de Obras de Búzios as ruas pavimentadas são: Ponta da Lua, Cantinho do Céu, São Lázaro, São Paulo, Ipê Roxo, Flamboyam, João Batista 2, Dionísio Alves da Rocha, Edy Jardim, Travessa Dionísio da Rocha e Travessa das Emerências e as ruas em obras são José Gonçalves, João Batista, Perciliana, Limoeiros, Jé Cabral, João Batista 3, Vale da Benção, Don Vidal, Perciliano, Sapoté, Bella Vista, João Marques, do Abençoado, das Emerências, do Lopes, Trindade, João Batista 4, Travessa das Acerolas, Travessa Dom Zinco, Travessa Limoeiros, Travessa José Gonçalves e Ladeira de São Miguel.