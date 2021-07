Em agenda no Rio, Prefeito de Búzios se reúne ao secretário Estadual de Obras - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/07/2021 20:05

Búzios - O prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, esteve na capital em reunião com o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, Max Lemos, na tarde desta terça-feira (13).

Em pauta na reunião com o Secretário estadual, o gestor buziano solicitou apoio para o setor e foram pautados ainda assuntos sobre o desenvolvimento da cidade e a retomada de obras que estão paralisadas: 'Foi uma reunião muito proveitosa. O secretário se mostrou à disposição para ajudar. Com a boa vontade que ele tem em atender às demandas solicitadas, certeza que será uma boa parceira para Búzios', comentou o chefe do Executivo.