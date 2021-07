Projeto 'Cras no seu bairro' foi realizado em José Gonçalves em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/07/2021 15:26

Búzios - Um evento de ação social intitulado 'Cras no seu bairro' aconteceu no bairro de José Gonçalves no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (12).

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, promoveu nesta segunda-feira (12), o 1º Evento “CRAS no seu Bairro”, com apoio dos CRAS (Rasa e Cem Braças), do CREAS, do Balcão de Empregos, do Procon, do Supera Rio, do Esporte, da Secretaria da Mulher com o CEAM, além da Defesa Civil e Secretaria de Saúde.

Na ação foram realizados diversos atendimentos entre eles, mais de 300 concessões de isenção de taxas para a retirada de segunda via de alguns documentos, tais como: RG, certidão de nascimento, dentre outros, através do apoio do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania – CCDC, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSODH.

De acordo com a secretária da pasta, Joice Costa, o objetivo da ação foi alcançado, o evento foi um sucesso.



“O intuito do Projeto “CRAS no seu Bairro” é levar as ações da assistência social para as comunidades, oferecendo os serviços, projetos e programas que a Secretaria tem disponível para a população, assim, a assistência fica cada vez mais próxima das famílias buzianas. Quero agradecer a todos que ajudaram no sucesso desse evento”, enfatizou Joice.

A Subsecretária de Direitos Humanos da SEDSODH, Luciana Calaça, acompanhou toda a ação e representou o Secretário Matheus Quintal, bem como trouxe a equipe do CCDC para que fossem realizados os atendimentos de 2ª via de documentos.

O Prefeito Alexandre Martins esteve pessoalmente no evento e conversou com algumas famílias assistidas e agradeceu o carinho recebido. Além do prefeito, outras autoridades do município participaram da ação: Presidente da Câmara, Vereador Rafael Aguiar, juntamente com os Vereadores Josué Pereira, Victor Santos e Aurélio Barros. Também estiveram presentes os secretários de Saúde, Leônidas Heringer e da Educação, Carla Natália.