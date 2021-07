Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/07/2021 18:54

Búzios - Com o avanço da imunização e os baixos índices de casos suspeitos, o município de Armação dos Búzios, cidade referência na Região dos Lagos do Rio de Janeiro no combate a Covid-19, transfere todos os atendimentos para o Centro de Atendimento ao Covid-19 do Hospital Campanha 24h.

Em nota, a prefeitura de Armação de Búzios, através da Secretária de Saúde, informa a população buziana que com a significativa diminuição dos casos suspeitos de coronavírus atendidos nos Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, localizados no bairro da Rasa e Ferradura, a partir desta segunda-feira (12), os atendimentos dos casos suspeitos ao Covid-19, será exclusivamente atendidos no Centro de Atendimento ao Covid do Hospital de Campanha, onde tem funcionamento de 24 horas, que fica localizado no Hospital Municipal Dr Rodolpho Perissé, Estrada dos Búzios S/N, São José.