Publicado 12/07/2021 18:53

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, inicia nesta terça-feira (13), a Escolinha de Vela do município.

Segundo informações, ao todo foram ofertadas 40 vagas para a primeira turma dessa modalidade.

As aulas serão ministradas no Iate Clube Praia dos Ossos, as terças e quintas-feiras, das 14h às 15:30h. O ponto de encontro é na Praia dos Ossos.

De acordo com a Prefeitura, as inscrições já foram encerradas.