'Cras no seu bairro' será realizado em Búzios - Prefeitura de Búzios

'Cras no seu bairro' será realizado em BúziosPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:17

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, fará uma ação social denominada “CRAS NO SEU BAIRRO”, onde serão feitos atendimentos ao público através dos CRAS (Rasa e Cem Braças), do CREAS, do Balcão de Empregos e do Procon.

Também será disponibilizado a concessão de isenção de taxas para a retirada de segunda via de alguns documentos, tais como: RG, certidão de nascimento, dentre outros, através do apoio do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania – CCDC, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e informações sobre Programa Supera Rio.

Publicidade

A ação social “CRAS NO SEU BAIRRO” tem o objetivo de conectar as famílias que, na maioria das vezes, têm dificuldade para acessar os serviços e benefícios ofertados pela Assistência Social.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, destaca ainda que todos os protocolos de segurança, dentre eles o distanciamento social, a disponibilização de álcool em gel aos usuários, funcionários e convidados e o uso obrigatório de máscara serão rigorosamente executados, para o controle à propagação do Novo Coronavírus (COVID-19).

Local do Evento: Quadra ao lado da UBS de José Gonçalves / Rua Geraldo Martins, s/nº, José Gonçalves, Armação dos Búzios-RJ.

Data e horário: 12/07/2021, das 9:00h às 15:00h