Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:59

Búzios - Nesta sexta-feira (09) foi disponibilizado pela Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, no site da Prefeitura, o conteúdo técnico referente à criação das Unidades de Conservação APA das Águas de Tucuns e Parque das Dunas e Restingas de Tucuns.

A criação das duas Unidades de Conservação objetiva otimizar a qualidade de vida da população nos bairros de Capão, Cem Braças, São José e Tucuns.

O conteúdo ficará disponível para análise e colaboração de técnicos, pesquisadores, moradores, frequentadores, associação de moradores, conselhos municipais e outras instituições e pessoas interessadas em colaborar com a temática. As sugestões poderão ser encaminhadas por um período de 21 dias, a partir desta segunda-feira (12).

Na APA das Águas, busca-se equacionar históricos problemas urbanístico-ambientais, além de realizar intervenção em aspectos como alagamentos, ocupação irregular, desmatamentos, saneamento básico e infraestrutura. A intervenção vai promover a valorização dos bairros incluídos. Não é objetivo inviabilizar novas construções, mas apenas realizar o ordenamento construtivo, viabilizando assim a solução dos problemas crônicos da região, já citados acima.

No Parque das Dunas e Restingas de Tucuns, uma Unidade de Conservação de preservação integral, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem-se como diretriz preservar e restaurar os ecossistemas, sendo significativa parte deles já enquadrada como Áreas de Preservação Permanente pelo Código Florestal Brasileiro.

