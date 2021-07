Prefeitura de Búzios promove capacitação para os agentes de endemias - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:59

Búzios - Na manhã desta sexta-feira (09), a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde, promoveu uma palestra de capacitação para agentes de controle de endemias.

A palestra, ministrada pela Bióloga Maria Ogilsa Alves Bering Maia, tem por tema o “Diagnóstico Diferencial” – Dengue, Zika e Chykungunya. Três doenças transmitidas pela picada do vetor Aedes Aegypti que apresentam características peculiares, capazes de dificultar os diagnósticos que são identificados de forma laboratorial, através do mapeamento do vírus que é diferente em cada uma destas arboviroses.

“A proposta da palestra é capacitar os agentes de endemias do município, trazendo clareza para um bom proveito no trabalho de campo e orientações necessárias no contato direto com a população.” – disse o Gerente da Vigilância Ambiental, Denis Ferraz.

A classificação “arbovírus” engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Existem 545 espécies de arbovírus, sendo que 150 delas causam doenças em seres humanos. Apesar da classificação “arbovirose” ser utilizada para diversos tipos de vírus, como o mayaro, meningite e as encefalites virais, hoje a expressão tem sido mais usada para designar as doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.