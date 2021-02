Agente comunitário de saúde é um dos dois cargos para o qual a prefeitura lança processo de seleção cujas inscrições se encerram no dia 17 Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 16/02/2021 15:15

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí abriu inscrições na sexta-feira (12) para o Processo Seletivo Simplificado, em caráter emergencial, para a contratação de profissionais temporários para a área de saúde. O objetivo é aumentar a assistência à população por causa da pandemia provocada pelo coronavírus.

As inscrições se encerram na próxima quarta-feira (17), e não será cobrada taxa. Para participar da seleção, é preciso enviar o currículo em formato PDF para o e-mail [email protected] Nesta etapa, não é preciso enviar documentos, pois em uma segunda etapa todos os candidatos selecionados devem comparecer à Secretaria Municipal de Saúde com todos os documentos pessoais originais.

Os cargos em disputa são Agente Comunitário de Saúde (51 vagas) e Agente de Combate a Endemias (70), pelo prazo de estimado inicial de 1 um ano. Como pré-requisito para os dois cargos, é necessário ter concluído o ensino médio. Para o cargo de Agente de Combate à Endemias, será exigido como critério de avaliação comprovantes (certificados e/ou declarações) de experiência na área de controle e combate de vetores.

O salário para ambos os cargos é de R$ 1.550.

Por causa da pandemia, o Processo Seletivo Simplificado está vetado a pessoas a partir de 60 anos de idade ou que se enquadrem em qualquer grupo de risco de aumento de mortalidade pela doença.

A contratação tem base no disposto do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, nas Leis Municipais n.93.329/2015 e n.93.824/2020, bem como o disposto no Decreto Municipal nº.4.435/2020, que declarou estado de emergência no Município de Itaguaí.

A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado EDITAL Nº 01/2021 será feita no site da prefeitura, após a homologação da seleção pública.