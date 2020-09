Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio inicia nesta quinta-feira (2), a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A novidade deste ano é que a imunização será volante por conta da pandemia do novo coronavírus. A determinação é do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde.



Os agentes de controle de endemias vão percorrer os bairros de 9h às 14h, começando pelo Jardim Caiçara e Santo Antônio, no segundo distrito. A imunização é voltada para os animais a partir de três meses de idade. Nos casos dos de médio ou grande porte, é necessário o uso de focinheira.



O cronograma dos bairros a serem percorridos será divulgado mensalmente. A previsão é de que 25 mil cães e gatos sejam vacinados até o fim da campanha, que vai até o fim de dezembro. Veja o calendário para o mês de setembro:



Dia 2 – Jardim Caiçara e Santo Antônio;

Dia 9 - Parque Burle e Centro Hípico;

Dia 16 - Palmeiras e Parque Veneza (Chavão);

Dia 23 - São Cristóvão e Nova Califórnia;

Dia 26 - Praia do Siqueira e Aquárius;

Dia 30 - Itajuru e Samburá.



A raiva é uma doença fatal tanto para animais quanto para humanos. Devido à implantação do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, em 1973 pelo Ministério da Saúde, que preconizou as campanhas de vacinação antirrábica canina e felina, o estado do Rio de Janeiro não registra casos de raiva em cães e gatos há duas décadas, podendo caracterizar controle da variante 2, que corresponde à transmissão por cães.