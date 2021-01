Monitoradas por GPS, as motofogs rodam a cidade, com a aplicação do quaternário de amônio de 5ª geração, mesma tecnologia empregada pelos chineses no combate ao vírus Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/01/2021 10:00

SÃO GONÇALO - O cronograma de sanitização do Departamento de Vigilância Ambiental segue percorrendo diferentes bairros, com o objetivo de conter a transmissão do coronavírus e diminuir a taxa de infecção no município. Na próxima segunda-feira (11), os agentes de controle de endemias sanitizarão as ruas do Paraíso, Galo Branco, Eliane, Covanca, Ieda e Itaúna.

Segundo a Prefeitura, o plano de ação é definido através do relatório do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que monitora os locais com maior incidência da Covid. A partir deste quadro, as motofogs rodam a cidade, com a aplicação do quaternário de amônio de 5ª geração, mesma tecnologia empregada pelos chineses no combate ao vírus. As motos são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real direto da sede da Secretaria de Saúde. Ainda de acordo com porta-vozes do governo municipal, a tecnologia permite identificar a velocidade em que a moto está circulando, o exato momento em que o produto começa a ser liberado e a quantidade que aplicada durante cada operação.

Na terça-feira (12) as equipes pretendem atender os bairros Patronato, Ipiíba, Lindo Parque, Neves e Porto do Rosa. Na quarta (13), o trabalho segue pelo Gradim, Coelho, Rocha, Venda da Cruz e Itaoca. Na quinta (14), a sanitização ocorrerá nas ruas do Porto da Madama, Colubandê, Estrela do Norte, Tenente Jardim e Mutuá. Fechando a semana, o serviço na sexta (15) será feito nos bairros Porto Velho, Barracão, São Miguel, Engenho Pequeno e Mutuaguaçu.