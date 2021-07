Defesa Civil em ação no alto de Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:59

Búzios - Nesta quarta-feira (07), por volta das 16:40h, a Defesa Civil de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para averiguar a segurança do local onde um veículo caminhão cheio de areia lavada capotou próximo ao Alto de Búzios.

A equipe da Defesa Civil permaneceu na área do acidente durante 4h aguardando a empresa retirar o caminhão mantendo a segurança e evitando mais acidentes com o transtorno ocasionado pelo capotamento.





Defesa Civil de Búzios faz vistoria no Alto Manhattan:

Já nesta quinta-feira (08), a Defesa Civil de Búzios, esteve realizando uma vistoria de rotina no Alto Manhattan para averiguar uma pousada que está interditada.

Na ocasião a Defesa Civil, constatou várias irregularidades em outras residências, além de pontos críticos no local. Todas as residências serão notificadas.

Em caso de emergência, ligue para 199.