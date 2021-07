Búzios promove Semana da Juventude - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/07/2021 19:00

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através da Coordenadoria da Juventude, do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio realizará a “Semana da Juventude”, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, que é celebrado todos os anos no dia 12 de agosto.

O principal objetivo da data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta.

Serão realizadas diversas atividades de 09 à 14 de agosto, na Praça do INEFI e na Pista de Skate em Geribá, dentre elas: Fut 7 Masculino, Futsal Feminino, Futevôlei Masculino, Futevôlei Misto. Também ocorrerá a batalha de MC’S (sem inscrição) na pista de skate de Geribá.

Na próxima quinta-feira (15), às 19:30h, será realizada uma live com o tema: Juventude Empreendedora, através da página oficial no instagram da Faculdade UNOPAR de Cabo Frio. A live contará com da Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa; do Felipe Gonçalves da Juventude de Búzios e do Mateus Solte que é representante da Unopar.

Para participar das atividades esportivas é necessário fazer a inscrição entre os dias 08 e 26 de julho, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, que fica na Travessa dos Pescadores, nº. 111, Centro (em frente à Praça Santos Dumont), de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Para maiores informações, entrar em contato com a Coordenadoria da Juventude através do número: (22) 98802-5611.