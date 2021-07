MPF realiza reunião para discutir o projeto de transposição de efluentes para o Rio Una que deságua em Búzios - Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:00 | Atualizado 09/07/2021 19:05

Búzios - O Ministério Público Federal (MPF) realizará uma Reunião Ampliada na próxima terça-feira, dia 13/07, às 18h30 para discutir o projeto de transposição de efluentes para o Rio Una que deságua em Búzios, além do atual despejo irregular de esgoto na Lagoa de Araruama e no Rio Una, conforme constatado em nova coleta realizada pelo MPF e Inea. De acordo com a nota técnica do Procedimento Investigatório Criminal (PIC), instaurado pelo MPF, o despejo irregular de esgoto também causa impactos à zona costeira do município de Armação de Búzios.

Foram convidados para participar dessa Reunião Ampliada instituições interessadas na questão como o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Armação de Búzios, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Búzios, o Comitê da Bacia Hidrográfica de Lagos São João, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro e a empresa Prolagos S/A.

O encontro será transmitido pela página do MPF no YouTube e poderá ser acessado através do link: https://www.youtube.com/user/tvmpf