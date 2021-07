Central de Monitoramento de Búzios ganha nova sede - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:00

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro ampliará a Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

De acordo com a Prefeitura, o governo municipal pensando em oferecer maior segurança para a população buziana, resolveu ampliar a Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que é monitorada pela Coordenadoria Integrada dos Órgãos de Segurança Pública (CIOSP), de Búzios, e Guarda Civil Municipal – GCM, com uma nova sede, maior e melhor.

A nova sede que será inaugurada em breve fica na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Shopping S3 (ao lado do Banco do Brasil), Centro.

Pelas câmaras da Central de Monitoramento, nos últimos dias foram solucionados alguns casos que chamaram atenção da população, como o caso da menina que saiu de casa por volta das 12h e não retornou, deixando a família em polvorosa. Com ajuda do coordenador do CIOSP, Elias Nunes, e com o Comandante da GCM, Otávio Azevedo, foi possível localizá-la.

Outra situação que também causou preocupação foi o caso de uma idosa com problemas psiquiátricos, segundo os médicos, que teve alta do Hospital Rodolpho Perissé e saiu do local sem nenhum familiar acompanhando. Através das imagens da Central, foi possível localizar a idosa.

Outra cena inusitada capturada pelas câmaras da Central foi de um casal aparentemente menores de idade, tendo relações sexuais no exterior do Cine Teatro da Rasa, em tempo hábil a GCM chegou e o casal foi embora.

A Central de Monitoramento também trabalha oferecendo apoio para a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios e 25° BPM para apurar possíveis fatos criminais.