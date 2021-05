Em março, Jorge Salgado se encontrou com Eduardo Paes, apresentou projeto de São Januário e o presenteou com uma camisa Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 11:02

Em reunião na sexta-feira (21) com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, apresentou o projeto de construção de um edifício residencial em cima da sede náutica, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A ideia com o empreendimento é arrecadar dinheiro para as obras da reforma de São Januário.

Participaram da reunião na Prefeitura, além de Salgado, o 1º vice geral, Carlos Roberto Osório, e o vice de projetos especiais, Pedro Seixas. Pelo projeto apresentado, a fachada tombada, o salão nobre e as instalações de remo seriam preservadas. E em cima seria construído o novo prédio residencial.



De acordo com o comunicado do Vasco, a entrada residencial seria pela Av. Lineu de Paula Machado, nos fundos da sede náutica. A nota ainda afirma que Eduardo Paes "teria gostado do projeto e ficou de analisá-lo com sua equipe técnica para uma nova rodada de conversas futura".