Ônibus Lilás é ferramenta importante para levar atendimento às mulheres em locais mais distantes do Centro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 08:17

Petrópolis - Mulheres de Madame Machado, em Itaipava, receberão o atendimento do Ônibus Lilás, do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM), nesta quarta-feira (16). Segundo o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, o equipamento estará estacionado em frente ao Centro de Referência em Atendimento Social da comunidade, das 9h às 14h.

O objetivo é divulgar a Lei Maria da Penha, suas formas de prevenção e mecanismos para romper com a situação de violência. Para a coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, o deslocamento até as comunidades é de extrema importância para garantir o atendimento a mulheres que moram nas áreas mais distantes.

Na estrutura, as equipes oferecem serviços multidisciplinares, psicólogos e auxílio jurídico. A ideia é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica. As equipes também orientam sobre outros atendimentos, por exemplo, dúvidas relacionadas a pensão alimentícia, entre outras.