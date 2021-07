Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, recebe Procurador da República - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/07/2021 18:54

Búzios - O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, recebeu nesta sexta-feira (09), o Procurador da República, Dr. Leandro Mitidiere, com os secretários do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo, de Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira, o de Serviço Público, Marcus Vallerius e o Procurador do município Thiago Ferreira, para uma vistoria de ordenamento nas praias de Gériba e Ferradura.

O MPF solicitou a vistoria com objetivo de ordenar a questão do uso das praias, principalmente na entrada dos veículos, lixos expostos na areia e ordenamento dos trabalhadores ambulantes.

Segundo Alexandre Martins, foi uma necessidade do próprio MPF, no sentido de ordenar e orientar a entrada dos veículos nas areias das praias, por isso, ele convocou os respectivos secretários das pastas que representam o ambiente das praias, para acompanha-los.

Ainda de acordo com Alexandre, “o Procurador orientou a Prefeitura que revisasse a questão de horário, normatização, segurança e velocidade de entrada e saída dos veículos nas areias por parte dos trabalhadores das praias, bem como, as remoções dos resíduos sólidos. Também orientou disponibilizar mais lixeiras por meios dos próprios ambulantes e do órgão público”.

O secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Soares, esclareceu que na Ferradura foi feito a vistoria de muros e rampas que avançam pelas areias, e que o Procurador disse que “existem ações, tanto na praia de Geribá, quanto na Ferradura, entre outras, para retirarem os muros que avançam nas faixas de areais das praias”.

“Também conversamos sobre a retomadas de algumas áreas públicas a beira da praia, foi muito produtiva a vinda do procurador representante do MPF aqui, estamos totalmente convergentes com o MPF, somos parceiros com o poder executivo, pois estarmos pautados na defesa da área ambiental que perfaz toda a competência do MPF que são as orlas das praias’, disse, Evanildo.