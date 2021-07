Defesa pessoal é ensinada para as mulheres buzianas em Workshop - Prefeitura de Búzios

Defesa pessoal é ensinada para as mulheres buzianas em Workshop Prefeitura de Búzios

Publicado 12/07/2021 18:53

Búzios - Técnicas e práticas esportivas marcaram o workshop de defesa pessoal realizado neste sábado (10) pela secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios, cidade da Região dos Lagos do Rio, em parceria com a secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

O evento aconteceu às 09h, na praia de Geribá, e às 14h30, na praça do INEFI, e contou com a presença da Fundação Leão XIII, SuperaRJ e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

As aulas foram ministradas pela especialista em segurança feminina e Coordenadora do Programa Empoderadas, Érica Paes, junto a sua equipe, que ensinou vários métodos e dicas a fim de neutralizar um ataque surpresa.

Publicidade

De acordo com a secretária da Mulher, Daniele Guimarães,“ensinar meninas e mulheres a reconhecerem e anteciparem a ação de um abusador é muito importante. São ações como essa, que usam o esporte e o conhecimento, que queremos na cidade. Agradeço a participação de todas as mulheres e aos órgãos que se propuseram a ajudar. Juntas somos mais fortes”

“É um grande prazer estar em Búzios e ensinar a mulherada a se defender. Tivemos uma participação muito significativa no workshop. O Empoderadas já é uma realidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, onde a gente leva dicas de prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres”, disse Érica Paes.