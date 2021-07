Búzios

Defesa pessoal é ensinada para as mulheres buzianas em Workshop

O evento aconteceu às 09h, na praia de Geribá, e às 14h30, na praça do INEFI, e contou com a presença da Fundação Leão XIII, SuperaRJ e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)

