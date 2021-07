Búzios vira um canteiro de obras - Prefeitura de Búzios

Búzios vira um canteiro de obras Prefeitura de Búzios

Publicado 15/07/2021 22:08

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro virou um verdadeiro canteiro de obras com o governo Alexandre Martins. O chefe do executivo buziano retomou inúmeras obras paralisadas por anos, abandonadas pelo governo anterior e começou algumas obras novas, promessas de campanha.

Na manhã desta quinta-feira (15), a Rua Clarinda Gonçalves, localizada no bairro Rasa, recebeu a drenagem e pavimentação.

O prefeito, Alexandre Martins, e o vice-prefeito e secretário de Obras Municipal, Miguel Pereira, estiveram por lá acompanhando o início das intervenções.

Publicidade

Desde as últimas semanas, as vias da cidade tiveram serviços iniciados, com o objetivo de devolver a dignidade à população e melhorar a trafegabilidade nos bairros do município.

“Estamos levantando as condições reais de todas as ruas da cidade e estamos trabalhando para que todas elas sejam pavimentadas. A felicidade da população é a nossa. Eu e o prefeito estamos aqui, radiantes”, afirmou o secretário de Obras.

“É um prazer realizar obras que vão de encontro a necessidade da população, e é muito legal ver a alegria das pessoas que sonhavam em ter suas ruas asfaltadas. Estamos aqui para realizar isso e cumprir as promessas de campanha”, atestou Alexandre.