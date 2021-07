10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Búzios acontece em agosto - Imagem de internet

Publicado 19/07/2021 07:43

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará, de forma híbrida, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social.

De acordo com a organização, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá no dia 27 de agosto, de forma híbrida e em local ainda a ser definido: 'Para garantir o debate dos cinco eixos propostos, o Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda definiu, então, um calendário com cinco encontros de pré-conferência', afirmam.

O primeiro encontro acontecerá na próxima terça-feira, dia 20 de julho, às 9h no Creas, onde serão debatidas propostas a respeito do Eixo 1 com o tema: “A proteção social e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais.”

A intenção é garantir a discussão de propostas com os trabalhadores do SUAS e usuários, mas evitando aglomerações. Para isso, cada um deles será realizado em um equipamento diferente.

Agenda das Pré-Conferências de Assistência Social:

Eixo 1: A proteção social e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais – 20 de julho, às 9h. Creas – Travessa dos Pescadores, nº. 111, Centro.

Eixo 2: Financiamento e orçamento para uma gestão de compromissos – 23 de julho, às 9h. Local: Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda –Travessa dos Pescadores, nº. 111, Centro.

Eixo 3: Controle social – 27 de julho, às 9h. Cras de Cem Braças – Rua Progresso, nº. 448, Cem Braças.

Eixo 4: Gestão, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos -29 de julho, às 9h- Cras da Rasa – Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº. 17, Lot. Praia Baia Formosa, Rasa.

Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública – 28 de julho, às 9h, Crervip – Estrada da Rasa nº. 700 , Baia formosa.