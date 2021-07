Búzios recebe emenda de 500 mil reais para reforma do Cais dos Pescadores - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/07/2021 17:49

Búzios - O prefeito de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, esteve reunido com o senador Carlos Portinho, junto à Associação de Pescadores e Colônia dos Pescadores na cidade nesta segunda-feira (19).

O encontro definiu a reforma do Cais dos Pescadores, na praia da Armação, e a oferta de cursos de capacitação profissional ao setor, realizado em parceria com a Marinha.

A ação é resultado da aliança entre Estado e Município, e tem como objetivo gerar renda aos buzianos e tornar o balneário mais atrativo e seguro.

“Vim a Búzios anunciar a Emenda de R$500.000 (quinhentos mil) para reforma do Cais dos Pescadores, na praia da Armação, e as vagas no curso de capacitação e qualificação para os pescadores de Búzios, que são as raízes da cidade. Estou muito feliz com essa parceria”, explica o senador.

“Uma das vocações de Búzios é a pesca e nada me deixa mais contente do que contribuir para o setor. Precisamos incentivar essas pessoas que vivem dessa profissão tão importante e histórica para a cidade”, comentou o chefe do Executivo.

Estiveram presentes na ocasião o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Aguiar, e os vereadores Gugu de Nair, Niltinho, Aurélio e Uriel, além do secretário do Ambiente, Evanildo Nascimento.