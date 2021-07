Prefeito de Búzios faz reunião e parceria com projeto de surf para as comunidades - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios faz reunião e parceria com projeto de surf para as comunidadesPrefeitura de Búzios

Publicado 22/07/2021 17:54

Búzios - O Prefeito de Búzios Alexandre Martins recebeu nesta quarta-feira (21), em seu gabinete, a idealizadora do Projeto Surf do Bem, Bel Kurtz, juntamente com o Secretário de Lazer e do Esporte, Gugu Braga e o Vereador Gugu de Nair.

O objetivo do encontro foi a parceria realizada entre os projetos da Escolinha de Surf e o Surf do Bem. Ambos têm o mesmo intuito de usar o esporte como poder transformador na vida de crianças e adolescentes.

Publicidade

Segundo Alexandre, essa parceria vai abraçar as meninas da comunidade de Cem Braças e futuramente outras comunidades.

“Esse projeto foi idealizado para atender meninas de 07 à 15 anos em Cem Braças, com a pandemia o projeto foi prejudicado. Com essa parceria, vamos trabalhar juntos”, explicou o prefeito.

A idealizadora e empresária do Projeto Surf do Bem, Bel Kurtz, disse que está muito feliz com essa parceria; que sempre frequentou Búzios e resolveu morar aqui com intuito de mudar de vida e trabalhar o esporte como meio de transformação e educação para jovens.