Tropas do Comando de de Operações Especiais com fardas com camuflagem digitalizada Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 20:24 | Atualizado 26/01/2021 20:29

fotogaleria Rio - Agentes das unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) exibiram, na manhã desta terça-feira, os novos uniformes camuflados. A apresentação foi feita por um pelotão do Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento (GETEM) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), no alto do Cristo Redentor.

A exceção do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que já utiliza a farda de combate com camuflagem digitalizada desde 2016, todas as demais do COE começam a adquirir esse novo fardamento. Além do BPChq, os novos uniformes já estão sendo utilizados pelos policiais do Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIESPP).



Os novos uniformes também vão ser utilizados pelos policiais militares do próprio COE, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM). Além deles, os agentes da Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidões) também adotarão o mesmo tipo de farda.



Os novos uniformes começaram a ser planejados em 2014, por causa da realização dos grandes eventos no Rio de Janeiro. Os novos modelos foram inspirados em vestuários já usados por tropas especiais urbanas dos Estados Unidos e da Europa.



Além de padronizar a apresentação de todos os policiais das unidades, os novos uniformes apresentam uma série de vantagens em relação aos tradicionais: são mais leves e oferecem mais mobilidade, são mais resistentes ao calor e à lavagem, e ampliam em larga escala o grau de camuflagem.