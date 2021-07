Muito esporte e diversão na Estação Cidadania, em Itaboraí - Foto: Divulgação

Muito esporte e diversão na Estação Cidadania, em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2021 09:23

Itaboraí - O lançamento do projeto Transformar colocou a garotada para se movimentar com jogos, brincadeiras, dança, filmes e contação de histórias, neste sábado (17/07). O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado com a primeira-dama, Pâmela Delaroli, e as equipes das secretarias municipais de Esporte e Lazer; Cultura e Desenvolvimento Social realizaram a reabertura das atividades presenciais do espaço de esporte, cultura e ações sociais Estação Cidadania, em Nova Cidade.

O dia começou com o hasteamento da bandeira nacional e com um café da manhã com bastante frutas para dar força para criançada que estava ansiosa para iniciar as atividades esportivas. Na quadra poliesportiva, rolou a apresentação de lutas marciais com os representantes do jiu-jitsu, taekwondo e muay thai da cidade. O time de basquete Dunk com meninos a partir de 14 anos de idade também bateram uma bolinha. Quem arriscou umas cestas foi o prefeito da cidade que inclusive mostrou que leva jeito ao acertar dois arremessos.

Publicidade

“A transformação está começando de verdade. Estamos todos nos desdobrando para entregar cada vez mais trabalhos e serviços para população de Itaboraí. Esse espaço tem que ser um lugar de paz e esporte para todos. Para que as crianças, os jovens e até o pessoal da melhor idade possam praticar esportes, ter acesso às ações sociais do CRAS, consultar a biblioteca e ir ao teatro. Após ficarmos com as nossas crianças reclusas devida a pandemia é muito bom chegar aqui e olhar todo mundo se exercitando”, disse Marcelo Delaroli para as crianças, pais e professores que acompanhavam as atividades do projeto Transformar.

A reabertura da Estação Cidadania aconteceu graças à mudança para bandeira amarela que representa risco baixo de contágio de Covid-19 no município e a reforma que as equipes das secretarias de Serviço Público e Agricultura realizaram no local que estava sem condições de receber as crianças quando atual gestão assumiu. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde também marcou presença disponibilizando álcool em gel e máscaras. O público contribuiu e estava usando máscaras.

Publicidade

“Meu filho começou a fazer a escolinha de basquete aqui na Estação Cidadania. Ele está adorando, antes ele ficava só em casa no celular. Estou muito feliz que ele esteja fazendo um esporte. E, desde que as atividades recomeçaram a criançada do bairro ocupou o espaço todo para brincar e se divertir” contou Valéria Prata, de 35 anos, moradora de Nova Cidade.

As atrações continuaram pela tarde. A bola rolou com o futsal. E, as atividades culturais encantaram os menores e os responsáveis com muita contação de história e atividades artísticas circenses. Para fechar o dia foi a vez de balançar os quadris com o aulão de dança dos professores do Espaço de Dança Muniz Menezes.

Publicidade

O Centro de Referência da Assistência Social de Ampliação (CRAS) também abriu as portas neste sábado. Além do atendimento para inscrição no CadÚnico, o centro retomou as atividades presenciais com crianças e adolescentes para as oficinas de bolamania, origami e recorte e colagem.

A Estação Cidadania é um espaço de integração entre cultura, esporte, lazer e assistência social. O local oferece quadra poliesportiva, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, pista de corrida e caminhada, dois edifícios com salas multiuso, um polo do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), biblioteca, telecentro e um auditório para 60 pessoas com camarim.

Publicidade

Durante a semana, acontecem vários projetos esportivos como capoeira, handebol, futsal, vólei, basquete e jiu jitsu. Para participar de um deles, basta se inscrever na secretaria da Estação Cidadania. O espaço fica localizado na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade.